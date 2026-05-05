Hantavirus: muertes en un crucero, búsqueda urgente y la situación hasta ahora en Mendoza

La preocupación por el hantavirus volvió a escalar a nivel global tras un brote detectado en el crucero MV Hondius, que dejó al menos tres víctimas fatales y varios casos en investigación. La Organización Mundial de la Salud activó un protocolo urgente para ubicar a los pasajeros de un vuelo que conectó la isla de Santa Elena con Johannesburgo (Sudáfrica), luego de que una mujer neerlandesa de 69 años muriera tras haberse contagiado durante el viaje.

El foco sanitario se originó en la embarcación que había partido desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde. Hasta el 4 de mayo, se contabilizan siete personas afectadas (dos casos confirmados y cinco sospechosos), además de un paciente en estado crítico. El brote comenzó con un pasajero que presentó síntomas a inicios de abril y falleció días después, marcando el inicio de una cadena de contagios que hoy mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

La situación se volvió más compleja cuando el crucero, con 147 personas a bordo (entre pasajeros y tripulación), fue rechazado en el puerto de Praia por temor a la propagación del virus. Actualmente, la empresa operadora evalúa nuevas alternativas de desembarco (como las Islas Canarias), mientras los ocupantes permanecen bajo estrictos protocolos de aislamiento y controles médicos permanentes.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores (a través de su orina, saliva o heces). Si bien el contagio entre personas es poco frecuente, puede generar cuadros graves. La prevención se centra en la higiene y en evitar el contacto con ambientes contaminados, especialmente en zonas rurales o silvestres donde habita el reservorio del virus.

En Mendoza, sin embargo, las autoridades sanitarias llevan tranquilidad. Desde el área de epidemiología confirmaron que no hay circulación activa del virus en la provincia (aunque sí existe presencia del roedor en zonas rurales). A nivel nacional, en cambio, se mantiene un foco en el sur y centro del país con más de 30 casos confirmados, lo que obliga a sostener las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica.