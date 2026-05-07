Hantavirus en un crucero: las víctimas habían ingresado a Argentina por Mendoza

El caso de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius encendió las alertas sanitarias en la región luego de confirmarse que las personas fallecidas habían transitado por Mendoza semanas antes de embarcar en Ushuaia. La pareja neerlandesa ingresó al país desde Chile a través del Paso Cristo Redentor y recorrió distintas provincias argentinas en un viaje que se extendió durante más de 40 días.

La investigación epidemiológica intenta reconstruir cada movimiento de los turistas para identificar el posible lugar de contagio (el período de incubación del hantavirus puede alcanzar los 45 días). Antes de abordar el crucero, los visitantes también estuvieron en zonas rurales y boscosas de Chile, además de pasar por Uruguay y por regiones argentinas donde el virus tiene circulación histórica.

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Las autoridades sanitarias explicaron que la principal hipótesis apunta a la variante Andes (presente en el sur argentino y chileno), una de las pocas cepas capaces de transmitirse entre personas. El hantavirus suele contagiarse por inhalación de partículas provenientes de orina, saliva o heces de roedores infectados (especialmente el ratón colilargo), aunque también se investigan posibles contactos estrechos durante el recorrido terrestre y la estadía en hoteles y transportes.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación aseguró que no se detectaron casos relacionados en Argentina vinculados al trayecto de la pareja, aunque la vigilancia epidemiológica continúa activa. El paso por Mendoza quedó bajo análisis debido a que fue uno de los puntos de ingreso utilizados por los turistas antes de continuar viaje por el país.

Frente a este escenario, especialistas recomendaron reforzar las medidas preventivas en viviendas y espacios rurales (sellar rendijas, desmalezar terrenos y evitar el contacto directo con roedores). El objetivo ahora es determinar con precisión dónde se originó el contagio y evitar cualquier posible cadena de transmisión.