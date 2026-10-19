Halloween vuelve a la Arístides con música, disfraces y propuestas para toda la familia

La Arístides Villanueva se prepara para celebrar una nueva edición de Halloween con una propuesta que combinará música, entretenimiento, gastronomía y cultura urbana. El evento será el jueves 29 de octubre, de 17 a 0, en un tramo de cuatro cuadras comprendido entre Tiburcio Benegas y Paso de los Andes.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto con los comerciantes de la zona. Tras la convocatoria de más de 10.000 personas en 2025, la celebración regresa con una programación ampliada y actividades para jóvenes, familias y amantes de la cultura pop.

Durante la jornada habrá DJs en vivo, música electrónica, géneros urbanos, intervenciones artísticas, performances y propuestas participativas. También se instalará una zona gamer con consolas, torneos de videojuegos y proyecciones temáticas, además de una feria de emprendedores locales.

Los bares y comercios adheridos ofrecerán promociones especiales inspiradas en la noche de brujas. A esto se sumarán un cine móvil y un espacio de juegos para niños, con alternativas para disfrutar de la celebración en familia.

Uno de los principales atractivos será el concurso de cosplay, organizado por la Coordinación de Juventudes de la Municipalidad. La competencia será individual, gratuita y estará destinada a personas de 16 años en adelante.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Los participantes podrán caracterizarse como personajes de películas, series, videojuegos, anime, manga, cómics e historietas, entre otras expresiones de la cultura popular. El jurado evaluará la interpretación, la similitud con el personaje elegido y los detalles del disfraz, el maquillaje y los accesorios.

La competencia entregará premios en efectivo de $250.000 para el primer puesto, $150.000 para el segundo y $100.000 para el tercero.

La inscripción se realizará mediante el siguiente formulario web. Y no garantizará automáticamente la participación, ya que deberá ser confirmada por la organización. El formulario de inscripción para menores de edad es el siguiente.