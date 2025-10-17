Halloween en la Arístides: una noche para disfrutar en la Ciudad

El próximo jueves 30 de octubre, la avenida Arístides Villanueva será el epicentro de una gran celebración de Halloween que promete convocar a cientos de vecinos y turistas. Desde las 17 hasta las 23, el tradicional paseo mendocino se vestirá de color, luces y personajes fantásticos para vivir una noche inolvidable.

El tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas se convertirá en un espacio temático con dos escenarios, shows musicales, concursos, videojuegos y una feria de emprendedores locales.

Uno de los momentos más esperados será el desfile de cosplay, donde fanáticos de series, películas, cómics y videojuegos mostrarán sus mejores disfraces. La actividad comenzará a las 17:15 y se extenderá hasta las 20:30, con un jurado encargado de elegir a los ganadores. Los premios serán de $200.000 para el primer puesto, $150.000 para el segundo y $100.000 para el tercero.

La música también tendrá un papel protagónico: en el escenario de Tiburcio Benegas habrá sets de Black Jagg y PRØ – ZACK, mientras que en el escenario de Martínez de Rozas se presentará Renzo Lorca con su propuesta electrónica.

Además, durante toda la tarde se podrá disfrutar de torneos de videojuegos, stands de artistas y emprendedores, sorteos y muchas sorpresas.