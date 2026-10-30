Halloween en la Arístides reunió a más de 20 mil personas y dejó un fuerte impacto comercial

La Arístides Villanueva fue escenario de una multitudinaria celebración de Halloween que convocó a más de 20 mil personas. En su segunda edición, el evento reunió a vecinos, mendocinos y turistas en una noche que combinó música, disfraces, intervenciones artísticas, gastronomía y actividades para todas las edades.

La propuesta fue organizada por la Ciudad de Mendoza junto con los comerciantes de la avenida, quienes se sumaron a la iniciativa con distintas actividades y ambientaciones en sus locales. La articulación entre el sector público y privado permitió generar un importante movimiento económico, con ventas estimadas en alrededor de $250 millones.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

El intendente Ulpiano Suarez recorrió los distintos espacios y destacó la convocatoria y el impacto positivo de la celebración para los negocios gastronómicos de la zona. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, señaló que este tipo de iniciativas contribuyen a impulsar la actividad comercial y que Halloween comienza a consolidarse como una celebración dentro de la agenda de la Ciudad.

La música fue una de las protagonistas de la jornada, con distintos DJs que musicalizaron la avenida desde la tarde hasta la medianoche. Por su parte, los disfraces tuvieron un lugar central en el festejo. Familias, niños y jóvenes llegaron caracterizados con distintas propuestas, desde brujas y calabazas hasta personajes de películas y videojuegos. Entre las actividades se destacó una pasarela temática para los más chicos y un concurso de cosplay que reunió a 60 participantes.