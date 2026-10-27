Halloween en Arístides: cuatro DJs mendocinos coparán la noche de brujas

La Ciudad de Mendoza se prepara para celebrar la segunda edición de Halloween en Arístides, una propuesta que combinará música en vivo, entretenimiento y gastronomía. La actividad se realizará este jueves 29 de octubre y contará con cuatro DJs mendocinos que musicalizarán distintos sectores de la avenida.

Aka Delicia, Demon Noise, Viko y Renzo Lorca serán los protagonistas de la programación musical, que se distribuirá en tres escenarios a lo largo del corredor peatonal comprendido entre las calles Tiburcio Benegas y Paso de los Andes.

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El escenario principal estará ubicado en la intersección de Tiburcio Benegas y Arístides Villanueva. Allí, Aka Delicia abrirá la jornada de 17 a 20.15, mientras que Demon Noise tomará la posta desde las 20.15 hasta la medianoche. El DJ y productor mendocino cuenta con más de 13 años de trayectoria en la escena electrónica internacional y ha publicado música en sellos como Codex y Legend Records.

Por su parte, DJ Viko estará a cargo de la música en la segunda cuadra y Renzo Lorca musicalizará la tercera. Ambos se presentarán desde las 17 hasta las 0, con sets que acompañarán el recorrido durante toda la celebración.