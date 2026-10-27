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CIUDAD DE MENDOZA

Halloween en Arístides: cuatro DJs mendocinos coparán la noche de brujas

La Arístides se convertirá en un paseo peatonal con música electrónica, gastronomía y propuestas recreativas.

La Ciudad de Mendoza se prepara para celebrar la segunda edición de Halloween en Arístides, una propuesta que combinará música en vivo, entretenimiento y gastronomía. La actividad se realizará este jueves 29 de octubre y contará con cuatro DJs mendocinos que musicalizarán distintos sectores de la avenida.

Aka Delicia, Demon Noise, Viko y Renzo Lorca serán los protagonistas de la programación musical, que se distribuirá en tres escenarios a lo largo del corredor peatonal comprendido entre las calles Tiburcio Benegas y Paso de los Andes.

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El escenario principal estará ubicado en la intersección de Tiburcio Benegas y Arístides Villanueva. Allí, Aka Delicia abrirá la jornada de 17 a 20.15, mientras que Demon Noise tomará la posta desde las 20.15 hasta la medianoche. El DJ y productor mendocino cuenta con más de 13 años de trayectoria en la escena electrónica internacional y ha publicado música en sellos como Codex y Legend Records.

Por su parte, DJ Viko estará a cargo de la música en la segunda cuadra y Renzo Lorca musicalizará la tercera. Ambos se presentarán desde las 17 hasta las 0, con sets que acompañarán el recorrido durante toda la celebración.

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