Halloween en Arístides: a qué hora empiezan los cortes de tránsito y qué calles estarán afectadas

La Ciudad de Mendoza implementará un operativo especial de tránsito este jueves 29 de octubre por una nueva edición de Halloween en Arístides. Las restricciones afectarán el tramo de la avenida comprendido entre Tiburcio Benegas y Paso de los Andes, donde se desarrollará el evento desde las 17 hasta la medianoche.

La propuesta, organizada por el municipio junto con los comerciantes de la zona, incluirá música en vivo, DJs, concurso de cosplay, actividades recreativas, propuestas gastronómicas y espacios dedicados a los videojuegos. Para garantizar el desarrollo de la celebración y la seguridad de los asistentes, se realizarán cortes y restricciones en la circulación vehicular.

Cómo serán los cortes de calles

El operativo comenzará a la medianoche del jueves, cuando se despejará el tramo de la avenida Arístides Villanueva comprendido entre Tiburcio Benegas y Paso de los Andes. Desde ese momento, estará prohibido estacionar en ese sector.

En tanto, el corte total al tránsito vehicular se hará efectivo a partir de las 11 de la mañana, con el objetivo de preparar el espacio para las actividades previstas durante la jornada.

Las calles transversales a la avenida permanecerán habilitadas. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de personas que circulen por la zona, podrán realizarse interrupciones temporales para ordenar el tránsito y resguardar a quienes participen del evento.