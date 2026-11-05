Hallaron restos de un bebé en el cementerio de Capital y buscan determinar su identidad

Una investigación por la desaparición de bebés en el Hospital Lagomaggiore sumó un elemento clave tras el hallazgo de los restos de un bebé en una de las fosas del cementerio de Capital. Junto al cuerpo encontraron una medalla cuyas características coincidirían con la que conserva una mujer que dio a luz en ese hospital en 1986 y que, desde entonces, busca conocer qué ocurrió con su hijo. El abogado de la familia, Enoc Ortiz, explicó a los medios que todavía resta confirmar si se trata efectivamente del pequeño.

Según la denuncia, la mujer dio a luz a un varón, pero nunca pudo verlo ni recibió al recién nacido. Después del parto le comunicaron verbalmente que había fallecido y que su cuerpo quedaría en el hospital para realizar estudios. Sin embargo, nunca le entregaron los restos ni le brindaron información precisa sobre su destino. Entre la documentación que conserva hay un certificado de nacimiento y otro de defunción que, de acuerdo con sus abogados, presentan contradicciones: las fechas consignadas indicarían que el bebé habría muerto antes de nacer.

Imagen ilustrativa.

Antes del hallazgo, la familia había presentado ante la Justicia federal un pedido de Juicio por la Verdad para investigar posibles casos de robo, apropiación, secuestro, muerte y desaparición de bebés durante la democracia, con especial atención a lo ocurrido en el Lagomaggiore. La presentación también busca esclarecer otras denuncias de madres que atravesaron situaciones similares y establecer posibles responsabilidades, incluso en aquellos casos en los que las acciones penales pudieran estar prescriptas.

Ahora, la investigación deberá determinar la identidad del bebé encontrado, reconstruir las circunstancias de su muerte y establecer cómo llegaron sus restos al cementerio. El caso se suma a otras denuncias vinculadas al mismo hospital, entre ellas la de Patricia Giménez, quien tenía 17 años cuando dio a luz en agosto de 1984 y asegura que tampoco pudo ver ni recibir el cuerpo de su hija. Las familias continúan reclamando respuestas sobre el destino de sus hijos y las circunstancias en las que desaparecieron.