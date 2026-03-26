¿Hace falta una ley? el tope que un diputado del PJ quiere ponerle al abuso en la entrega de casas del IPV

El senador de San Rafael, Mauricio Sat (PJ) presentó un proyecto de ley con el objetivo de impedir que funcionarios públicos provinciales y municipales accedan a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), una medida que también alcanzaría a sus familiares directos y socios comerciales.

La iniciativa se fundamenta en la necesidad de “prevenir abusos de poder, promover la transparencia en la administración pública y garantizar la equidad en el acceso a bienes sociales”. En ese sentido, el legislador subrayó que las viviendas del IPV, históricamente insuficientes frente a la demanda y en un contexto de dificultades para acceder a créditos hipotecarios, deben destinarse “exclusivamente a quienes más las necesitan”.

La propuesta legislativa pone en tela de juicio cuáles son los criterios para la selección de adjudicatarios y lo que es peor, que todo lo que no sea legislado puede hacerse. No debería ser necesario un impedimento legal para que funcionarios públicos no puedan acceder a viviendas del IPV. Debería primar el sentido común.

El proyecto establece una prohibición amplia que abarca a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y de los municipios. Entre ellos se incluyen el gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, legisladores, jueces, fiscales, intendentes, concejales y autoridades de organismos como el Tribunal de Cuentas, la Dirección General de Escuelas y el Departamento General de Irrigación, entre otros cargos jerárquicos.

Además, la restricción se extiende a familiares hasta el primer grado de consanguinidad y a personas físicas que mantengan vínculos comerciales con los funcionarios, con el fin de evitar posibles mecanismos indirectos de acceso a estos beneficios.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la incompatibilidad no se limita al ejercicio del cargo: la prohibición se mantendría durante los dos años posteriores al cese de funciones, con el objetivo de impedir maniobras que eludan la norma.

En sus fundamentos, Sat advirtió que la normativa vigente presenta vacíos en este aspecto. El decreto 868/77, que regula los requisitos para acceder a viviendas del IPV, no contempla incompatibilidades específicas para funcionarios ni sus allegados. Tampoco lo hace la ley 5375, que establece el Registro Único de Adjudicatarios de Viviendas. Según el senador, esta omisión “genera potenciales conflictos de interés y afecta el principio de igualdad” consagrado en la Constitución Nacional.

Para reforzar los mecanismos de control, el proyecto incorpora la obligación de publicar de manera permanente y en formato digital abierto el registro completo de adjudicatarios. Esta base de datos deberá actualizarse trimestralmente e incluir información detallada, lo que permitirá el seguimiento ciudadano y la trazabilidad de cada adjudicación. Asimismo, el IPV deberá verificar periódicamente el cumplimiento de las restricciones previstas.

Finalmente, la iniciativa establece que cualquier adjudicación realizada en violación a estas disposiciones será considerada nula de nulidad absoluta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder.