Habrá o no clases este viernes 31 de octubre en Mendoza

En los últimos días se viralizó un mensaje que indicaba que el viernes 31 de octubre sería día sin clases, generando confusión entre varios padres y madres de la provincia de Mendoza. Sin embargo, la información proviene de Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, que sí suspendió clases en niveles básicos por una jornada de trabajo docente.

Lo cierto es que el calendario escolar provincial no contempla ninguna suspensión para esa fecha, y que las clases seguirán con total normalidad en todos los niveles y modalidades. Además, la Dirección General de Escuelas (DGE) difundió su calendario oficial mediante la Resolución 2207, que fija los días lectivos del ciclo escolar y no incluye ese feriado.

Este malentendido parece derivar del alcance global de las redes y de mensajes compartidos sin contexto, que mezclaron disposiciones escolares de un país extranjero.

Ante esto, desde la DGE recordaron que la jornada prevista mantiene los 190 días efectivos de clases establecidos para el ciclo lectivo, y que las jornadas institucionales y recesos ya están previstas en el calendario oficial.

También se recomienda a las familias consultar siempre la página oficial (mendoza.edu.ar) o los canales institucionales para confirmar fechas y evitar confusiones provocadas por mensajes virales que mezclan normativas de otros países.