Habrá nuevos desvíos en el Acceso Sur por obras de ampliación: los detalles

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial anunció una nueva fase en las obras de ampliación y reasfaltado de la Ruta Nacional 40, lo que implicará cambios y desvíos en la circulación del Acceso Sur.

Será a partir del próximo lunes 3 de agosto al mediodía, donde se implementará un esquema de desvíos programados diseñados para coordinar las mejoras estructurales con el intenso tránsito diario de la zona.

La modificación principal se centrará en la denominada Sección 2, un trayecto de 2,3 kilómetros comprendido entre la Variante Palmira-Agrelo y la calle Azcuénaga. En este sector, el tránsito será canalizado hacia la calzada Oeste, la cual pasará a operar temporalmente con doble sentido de circulación.

Las tareas en este tramo de 2.300 metros incluyen la distribución y compactación de una base estabilizada, seguidas por la colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se estima que la ejecución de estas labores demandará entre 50 y 55 días.

No obstante, las autoridades advirtieron que el cumplimiento de este plazo está sujeto a factores climáticos. Dado que las temperaturas extremadamente bajas dificultan la correcta aplicación del asfalto, el cronograma podría extenderse si se presentan condiciones adversas.

Mientras tanto, la Sección 1 de la ruta continuará con su modalidad de trabajo actual, la cual no interfiere directamente con las zonas de rodaje. En esta área, las actividades se concentran en el cantero central, específicamente desde calle Paso hacia el sur en la calzada Oeste, y desde calle Azcuénaga hacia el norte sobre la calzada Este.

Se recomienda a los usuarios habituales del Acceso Sur extremar las precauciones y prever posibles demoras ante la nueva configuración vial que comenzará a regir la próxima semana.