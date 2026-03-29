Habrá cortes de luz en el Valle de Uco este lunes 30 de marzo

Edemsa informó que este lunes 30 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.
Los cortes de luz para este lunes 30 de marzo
Guaymallén
- En el callejón Pellegrini; Kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Samuel Villanueva, y adyacencias; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Arturo Funes, entre calle N°9 y Ruta Provincial N°15. En el barrio Tierra, Sol y Luna y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú
- En calle Proyectada I173, entre callejones Paraná y Mirasso, y zonas aledañas; El Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.
- En el callejón Gardella; Isla Grande. De 10.30 a 14.30 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, hacia el norte de Montenegro. En calles Proyectadas V270, V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle Olazábal, entre Bombal Sur y Suipacha. En barrios Bombal, CEC, AMTE y Casado (o Raíces del Valle). De 14.30 a 16.30 h.
San Carlos
- En calle Daniel Guevara, hacia el sur de Escuela Vieja. En YPF Sociedad Anónima; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Tirasso, Cary Hue, Larrea y Zapata. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona, En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Manuel Belgrano, Pellegrini Sur, San Martín y Balbino Arizu; Villa Atuel. De 8.15 a 12.15 h.
- En Colonia Gelman, entre calle Las Chacras y Ruta Nacional N°146; Monte Comán. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Las Vírgenes, entre El Chañaral y Rawson; El Toledano. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Los Tres Puentes, Benavídez, Ruta Provincial N°200 y callejón Copado; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Juan XXIII, entre Pedro Vargas y Prolongación Los Filtros. De 15.00 a 19.00 h.