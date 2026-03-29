Habrá cortes de luz en el Valle de Uco este lunes 30 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 30 de marzo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 30 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

Los cortes de luz para este lunes 30 de marzo

Guaymallén

  • En el callejón Pellegrini; Kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Samuel Villanueva, y adyacencias; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Arturo Funes, entre calle N°9 y Ruta Provincial N°15. En el barrio Tierra, Sol y Luna y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

  • En calle Proyectada I173, entre callejones Paraná y Mirasso, y zonas aledañas; El Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.
  • En el callejón Gardella; Isla Grande. De 10.30 a 14.30 h.

Lavalle

  • En calle Dorrego, hacia el norte de Montenegro. En calles Proyectadas V270, V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • En calle Olazábal, entre Bombal Sur y Suipacha. En barrios Bombal, CEC, AMTE y Casado (o Raíces del Valle). De 14.30 a 16.30 h.

San Carlos

  • En calle Daniel Guevara, hacia el sur de Escuela Vieja. En YPF Sociedad Anónima; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Tirasso, Cary Hue, Larrea y Zapata. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona, En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 8.45 a 12.45 h.
  • Entre calles Manuel Belgrano, Pellegrini Sur, San Martín y Balbino Arizu; Villa Atuel. De 8.15 a 12.15 h.
  • En Colonia Gelman, entre calle Las Chacras y Ruta Nacional N°146; Monte Comán. De 15.30 a 19.30 h.
  • En calle Las Vírgenes, entre El Chañaral y Rawson; El Toledano. De 10.30 a 14.30 h.
  • Entre calles Los Tres Puentes, Benavídez, Ruta Provincial N°200 y callejón Copado; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Juan XXIII, entre Pedro Vargas y Prolongación Los Filtros. De 15.00 a 19.00 h.

+ Noticias

finde largo

Semana Santa en Mendoza: qué abre, qué cierra y cómo impactan los feriados en el comercio

Por: Redacción NDI

cruce

Autonomía en San Rafael: Félix pidió respetar “la voluntad de la gente”

Por: Redacción NDI

casos bajo sospecha

Buscan prohibir que familiares de funcionarios puedan acceder a casas del IPV

Por: Redacción NDI

PASÓ EN MAIPÚ

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por el presunto abuso sexual de una menor de 12 años

Por: Redacción NDI

REVÉS JUDICIAL

Nuevo golpe a Milei: la Justicia rechazó la apelación del Gobierno y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Por: Redacción NDI

acompañamiento

Tunuyán invierte en los estudiantes brindando una beca de fotocopias: cómo inscribirse

Por: Redacción NDI
