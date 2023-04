El 6 de abril es considerado día no laborable y el 7 feriado.

En víspera de Semana Santa, comienzan las corridas de último momento y muchos ya se preguntan qué pasará con la actividad bancaria.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recuerda que las sucursales bancarias de todo el país no abrirán ni este jueves ni el viernes para la atención al público por los feriados.

«Los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados», señala la entidad. Y advierte: «Mediante estos canales, se pueden realizar diversas operaciones, como los pagos con transferencias que son accesibles, eficientes y seguros y evitan el uso del efectivo».

Vale aclarar, que pese a que no habrá actividad en algunas dependencias del país, el jueves es considerado día no laborable. Es decir, queda en manos de los empleadores decidir si se trabaja o no.

Semana Santa: cuáles son los canales electrónicos que se pueden usar

Los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados.

A través de estos canales electrónicos, se pueden realizar diversos pagos, como transferencias inmediatas, envío de dinero, código QR de billeteras virtuales o aplicaciones de banco, tarjetas de débito y tarjeta de crédito.

Por su parte, la entidad monetaria garantizará la disponibilidad de billetes en las distintas vías de extracción.

Además, los usuarios también pueden retirar efectivo de comercios como Farmacity, Carrefour, e YPF, otros comercios que tienen acuerdos con los bancos.