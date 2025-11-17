Habrá balotaje en Chile: entre Jeannete Jara y José Antonio Kast saldrá el futuro presidente del país trasandino

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Chile, y Jeannete Jara -candidata del oficialismo- se impuso por estrecho margen al republicano José Antonio Kast, por lo que el sucesor del actual mandatario -Gabriel Boric- se definirá en balotaje. La segunda vuelta será el próximo 14 de diciembre.

Con el 71,1% de las mesas escrutadas, Jara obtenía el 26,6% de los votos, mientras que Kast alcanzaba el 24,19%, escenario que obliga a una segunda vuelta para elegir al futuro presidente chileno.

En tercer lugar quedó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,2%. Más atrás se ubicaron Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Tras conocerse los resultados, Evelyn Matthei apoyó de manera abierta a Kast: “Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo“. Además, Kaiser también mostró su apoyo al republicano.

Por su parte, Jara agradeció el respaldo recibido y sostuvo: “Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que se ponga en riesgo“.

En tanto, Kast hizo un llamado a “la unidad con los distintos equipos de la centroderecha” para “recuperar y reconstruir la patria“. En ese sentido, el candidato sentenció que “Chile es mas importante que los partidos y que las personas. Podemos haber tenido diferencias pero no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia“.