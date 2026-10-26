Habrá asesoramiento legal gratuito en la Ciudad de Mendoza: cuándo y dónde será

Los vecinos que necesiten orientación sobre temas legales podrán acceder a consultas gratuitas el viernes 30 de octubre en la Ciudad de Mendoza. La atención estará a cargo de profesionales del Centro Móvil de Información Judicial, que brindarán asesoramiento de 9 a 12 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

La iniciativa es impulsada por el Poder Judicial de Mendoza, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y busca facilitar el acceso a información jurídica sin intermediarios. La propuesta está destinada a quienes necesiten resolver dudas, conocer sus derechos o recibir orientación para iniciar distintos trámites.

Qué consultas se podrán realizar

Durante la jornada, los profesionales ofrecerán asesoramiento en distintas áreas del derecho. Entre los temas contemplados se encuentran: