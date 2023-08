Habló Luciano Sánchez después de la brutal lesión por el planchazo de Marcelo

🗣️ Luciano Sánchez en @DSportsRadio:



“Marcelo me pidió disculpas porque se sentía mal, me buscó en el vestuario. Eso demuestra lo que es él como persona.



Sé que voy a volver más fuerte y voy a estar pronto nuevamente en una cancha. Ya he sufrido algunas lesiones y está es una… pic.twitter.com/mR8q4ZkhfN