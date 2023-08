Habló el abogado del joven detenido en El Salvador: “No entendemos por qué está detenido”

Miguel Ángel Pierri, el abogado argentino que asiste a la familia de Alejo Ariel González, el mendocino que fue detenido el mes pasado en El Salvador en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero a través de una financiera bajo la modalidad “gota a gota”, reclamó a las autoridades de ese país que permitan la comunicación del joven de 24 años con sus padres.



Pierri explicó que el joven detenido “era un simple empleado que había viajado a El Salvador para trabajar en una empresa, pero era un colaborador colateral sin ningún tipo de decisión ni jerárquica ni directiva”.

Según relató el letrado, tiene un corresponsal en El Salvador y el pasado sábado tomaron contacto con el embajador en Buenos Aires.

“Alejo está detenido del 14 de julio en el marco de una investigación de entidad financiera, tiene posición de empleado, no es directivo ni jefe. No tuve acceso a la causa todavía. Me sorprende que en el marco de una investigación de un delito financiero, donde Alejo aparentemente tendría posición de cobrador, sería un miembro y los miembros de una asociación ilícita pueden esperar el proceso en libertad, no entendemos por qué está detenido”, insistió en declaraciones radiales.

González (24) fue detenido junto a otras 39 personas el pasado 14 de julio en El Salvador acusado de “pertenecer a una red internacional que estafaba bajo el modelo ‘gota a gota’, en la cual obtuvieron cuantiosas cantidades de dinero que desviaron hacia otros países”, dice la acusación presentada por la Fiscalía del Juzgado Especializado sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.



La fiscalía “solicitó que los cuarenta imputados, en su mayoría colombianos y salvadoreños, acusados de conformar una microfinanciera ilegal y otorgar créditos con altos intereses que cobraban con amenazas, continúen en detención provisional mientras siguen las investigaciones en su contra”.



Desde esa fiscalía indicaron que “a los imputados se les atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación” y, sobre el modo en que operaba la banda, indicaron que “las personas habrían conformado de manera ilegal y sin que fueran reguladas por el Estado, varias empresas microfinancieras que ofrecían prestamos con altos intereses que después cobraban a veces utilizando la violencia”.



Tanto la familia como el abogado Pierri rechazaron esa acusación y aseguraron que Alejo “era ajeno a todo tipo de maniobra ilegal ya , ya queque era un simple empleado” y aguardan para las próximas horas algún tipo de comunicación respecto al penal en el que se encuentra detenido.