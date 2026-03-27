Habla Milei: tras el fallo por YPF, el presidente dará una cadena nacional

El presidente Javier Milei dará este viernes a las 19 una cadena nacional para referirse al fallo de la Justicia de Estados Unidos, el cual anula la condena contra la Argentina en el juicio por YPF. De acuerdo a fuentes oficiales, se tratará de un mensaje grabado durante horas de la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y contará con la presencia de funcionarios y autoridades de la Procuración del Tesoro.

El Gobierno tomó la decisión de realizar la cadena nacional minutos después de conocerse la resolución judicial, que fue calificada por el propio Milei como un hecho “histórico”. De este modo, el Ejecutivo buscará fijar una posición institucional y colgarse una medalla por el resultado favorable en el litigio internacional.

Cabe recordar que esta mañana -en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano- Milei celebró el fallo y ponderó la tarea de la Procuración del Tesoro: “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”.

Durante su alocución, el Presidente no perdió la oportunidad para volver a apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner y Áxel Kicillof, quien fuera ministro de Economía cuando se produjo la expropiación de la petrolera: “Como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

El fallo que anula la condena impuesta por la jueza Loretta Preska fue dictado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revisó la sentencia de primera instancia de 2023, cuando se había condenado al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. El proceso judicial se inició en 2015 tras la estatización de la empresa durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y aún podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia.