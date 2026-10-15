Habilitaron la Ruta 40 tras retirar el camión cisterna que volcó cerca del río Diamante

La Ruta 40 volvió a quedar habilitada al tránsito este jueves, luego de que las autoridades lograran retirar el camión cisterna que había volcado durante la tarde del miércoles, a la altura del río Diamante. El accidente había obligado a interrumpir completamente la circulación en el tramo comprendido entre Pareditas, en San Carlos, y El Sosneado, en San Rafael, donde se desplegó un operativo de seguridad para remover el vehículo de gran porte que había quedado atravesado sobre la calzada.

Las tareas se extendieron durante buena parte de la mañana del jueves y requirieron la utilización de maquinaria pesada. Finalmente, una vez completadas las maniobras y verificadas las condiciones de seguridad, se autorizó nuevamente el paso de vehículos.

El siniestro ocurrió el miércoles 14 de octubre, alrededor de las 15.30, a la altura del kilómetro 3082 de la Ruta Nacional 40, en las inmediaciones del río Diamante.

De acuerdo con la información policial, el camión circulaba de sur a norte cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la ruta.

El accidente no dejó personas heridas. Sin embargo, las características de la carga obligaron a extremar las medidas de seguridad.

El transporte había descargado gas condensado, pero la cisterna todavía conservaba presión en su interior, lo que representaba un riesgo durante las maniobras necesarias para retirarla.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron un corte preventivo total de la circulación para evitar incidentes mientras se desarrollaba el procedimiento.

Un operativo especial permitió restablecer la circulación

La situación requirió la intervención de distintos organismos de seguridad y emergencia. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos, Gendarmería Nacional y personal de Defensa Civil, quienes coordinaron las tareas para garantizar que el retiro del vehículo se realizara sin poner en riesgo a los trabajadores ni a los conductores.

Durante la mañana del jueves, el operativo se concentró en movilizar el camión mediante equipos especializados y maquinaria pesada, debido a la posición en la que había quedado tras el vuelco.

Finalmente, después de varias horas de trabajo, el vehículo fue retirado y la calzada quedó liberada.

Con la finalización del procedimiento, la circulación entre Pareditas y El Sosneado fue restablecida, lo que permitió normalizar el tránsito por este sector de la Ruta Nacional 40, utilizado por quienes se desplazan entre el Valle de Uco y el sur de Mendoza.