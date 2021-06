Esto viernes por la mañana el tránsito debió inhabilitarse por la conformación de una capa de hielo que cubría la ruta. El Escuadrón 28 “Tunuyán», Personal Sección Pareditas informó que ya se encuentra habilitada Ruta Nacional 143, pidieron transitar con precaución, ya que hay visibilidad media por neblina.

Además informaron que el sistema Integrado Cristo REDENTOR se encuentra habilitado a partir de 9 a 23 hs. para transportes de cargas exclusivamente. El Paso Pehuenche se encuentra cerrado.

En Tupungato la temperatura es de -1° C, el cielo se encuentra cubierto y las rutas están transitables con precaución. La Ruta 86 de Los Cerrillos y 89 La Carrera presentan sectores congelados, y hay escasa visibilidad por bancos de niebla.

En Tunuyán según Defensa Civil todas las rutas se encuentran transitables con mucha precaución. Se registran lloviznas en todo el departamento, en algunos sectores con disminucion de visibilidad, la temperatura es de 0 grados.

ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES



RP-153 San Rafael-Catitas transitable c/precaución

RP-150 Villa 25 de Mayo-Agua del Toro transitable c/ precaucion

RP-173 Cañon del Atuel-Nihuil transitable c/ precaucion

RP-180 Nihuil-Pata Mora transitable c/ maxima precaucion

NACIONALES



RN-143 San Rafael-Pareditas transitable c/maxima precaucion

ha comenzado a nevar abundantemente desde linea de alta tensión hasta paso las carretas

como así también entre zanjón la hedionda y arrollo las peñas.

RN-144 San Rafael-Salinas transitable c/precaución

RN-146 San Rafael-Monte Coman transitable c/precaución

RN- 40 Sosneado-Pareditas transitable c/precaución

RN-143 Carmensa-San Rafael transitable c/precaución por obras en ejecución

RN-188 Alvear-San Luis transitable c/precaución