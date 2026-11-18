La diputada massista Gabriela Lizana dejó una señal política sobre el armado opositor que comienza a tomar forma en Mendoza de cara a 2027: publicó una fotografía en la que mencionó a Sergio Massa, Matías Stevanato, Jorge Difonso y Malena Galmarini, y acompañó la imagen con un mensaje en el que reivindicó su trabajo para acercar dirigentes y generar acuerdos.

“Detrás de esta foto hay mucho más que un encuentro. Hay conversaciones, gestiones, confianza y un trabajo de articulación política que asumí con convicción para acercar dirigentes, generar espacios de diálogo y construir una agenda común para Mendoza”, escribió Lizana.

La política también es construir puentes y hacer que las cosas sucedan.



Detrás de esta foto hay mucho más que un encuentro. Hay conversaciones, gestiones, confianza y un trabajo de articulación política que asumí con convicción para acercar dirigentes, generar espacios de… pic.twitter.com/BJP3sf8dR8 — Gabriela Lizana (@LizanaGaby) November 18, 2026

La legisladora también planteó que la provincia necesita “más diálogo, más acuerdos y una mirada compartida sobre su futuro”. Aunque evitó hablar de candidaturas o de un frente electoral cerrado, el mensaje se inscribe en los movimientos que distintos sectores del peronismo y de la oposición vienen realizando para construir una alternativa al oficialismo provincial.

La publicación llega, además, en un momento de reaparición política de Sergio Massa. El exministro de Economía reunió en San Fernando a dirigentes de distintos sectores del peronismo nacional para avanzar en la articulación de un espacio opositor a Javier Milei. La convocatoria tuvo representación federal y buscó mostrar capacidad de diálogo más allá de las estructuras tradicionales del PJ.

En Mendoza, el massismo intenta ganar volumen a través de una construcción que excede al Frente Renovador. Lizana participa junto con Jorge Difonso y Martín Hinojosa de Encuentro por Mendoza, un espacio que busca sumar dirigentes de distintas procedencias. La eventual candidatura del intendente de Maipú, Matías Stevanato, aparece como una de las posibilidades para ordenar ese armado, aunque todavía no hay definiciones públicas.

El movimiento tiene una particularidad: Difonso proviene de otro espacio político y Stevanato representa al peronismo territorial, mientras que Lizana busca fortalecer el vínculo con Massa. La foto reúne esas distintas pertenencias y funciona como una señal de acercamiento.

Por ahora, no hay un acuerdo electoral cerrado ni una conducción unificada de todo el peronismo mendocino detrás del tigrense. Pero algunos sectores ya comenzaron a mover sus piezas. Y Lizana busca ocupar un lugar central en esa tarea: el de quien conecta dirigentes y ayuda a construir una alternativa para disputar el poder provincial en 2027.