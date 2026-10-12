El Lobo ganó un partido áspero y se posiciona a poco del final

En el cierre de la fecha 12, y frente a su público, Gimnasia y Esgrima recibió a Newells, en un partido en el ambos llegaron igualados en puntos y con la necesidad de sumar para empezar sellar su lugar en la próxima instancia del Torneo Clausura.

De entrada, el elenco de Darío Franco mostró ímpetu y energía pero sin poder romper el marcador. Sin embargo, algunos descuidos hicieron que la Lepra rosarina logre acercarse al arco defendido por César Rigamonti.

A los 30 minutos, de una pelota parada vino una jjugada en la que el Lobo despejó a medias y en el rebote, Santiago Solari quedó frente a Rigamonti y mandó la pelota al fondo de la red. El ex Gimnasia habia roto el empate pero el árbitro lo anuló en instancias del VAR

En el inicio de la segunda parte, el Lobo comenzó a presionar más alto y mostró una versión más activa. E

A los 58 minutos llegó la ventaja para el Lobo, gracias al disparo cruzado de Agustín Módica al borde del área.

La continuidad tras el gol mostró al Blanquinegro con más confianza y un Newell’s más jugado en el ataque, intentando empatar el partido.

La resistencia del local fue mayor a las ofensivas leprosas y de este modo, el equipo de Dario Franco volvió a encontrarse con el triunfo tras cuatro fechas.

Con este triunfo, el Mensana marcha sexto en su zona, con 20 puntos. En la próxima fecha visitará a Vélez, desde las 20 horas del sábado