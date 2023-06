Una vez más jóvenes tupungatinos son motivo de orgullo y de merecido reconocimiento por su destacada participación en diferentes eventos, por lo que el Intendente Gustavo Soto los convocó para conocer sobre sus logros y reconocerlos. Se trata de 6 aprendices y ya experimentados jugadores que asisten a la Escuela Autónoma de Ajedrez “Pablo Agostinelli”, quienes fueron recibidos por el mandatario el pasado viernes en su despacho donde compartieron un grato encuentro y recibieron un cuadro de honor.

«Siempre un lujo porque Tupungato, en ambos sentidos, en lo deportivo y también en lo que tiene que ver con la conducta y los valores siempre quedamos bien representados» destacaba el Profesor Gabriel Sala de la Escuela local y agregó: «Es el resultado de un trabajo que implica mucha constancia, estamos hablando de diez años de recorrido a esta altura y también de un espíritu de equipo, el ajedrez es individual, es un juego que es mano a mano pero nosotros fomentamos siempre la preparación, el logro cuando le toca salir a uno de los nuestros, porque en este caso le tocó a seis chicos pero nosotros esperamos ahora en el segundo semestre también tener la oportunidad de que otros que reciben también el beneficio de la experiencia de los que salen enriquecidos y preparados también hagan lo mismo».

Los destacados

Sabrina Rivas e Ignacio González participaron del 29 de abril al 7 de mayo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la “Semifinal Nacional Absoluta” de este deporte ocupando importantes posiciones que los dejan entre los mejores 120 jugadores del país.

César Serrano, Jesús Apablaza, Gerónimo Quaranta, Ignacio González y Malka Gómez también, estuvieron en competencia del 18 al 21 de mayo en el Polideportivo J. D. Ribosqui de la provincia de Mendoza, en el “Maipú Chess Open” (el primer evento internacional post pandemia en Mendoza) quedando los 5 entre la primera mitad de tabla en su primera experiencia donde compartieron con 180 jugadores provenientes de 6 países.

Además, la joven Malka participó el pasado sábado 3 de junio en la provincia de San Luis, en la final regional femenina sub 20 resultando Subcampeona de su categoría, siendo la única mendocina que logró podio.

En el encuentro, el reconocimiento fue recíproco porque así como el Intendente destacó a los competidores y sus profesores, ellos también le agradecieron y recordaron su apoyo años atrás como Concejal donde impulsó y apoyó este proyecto de ajedrez que hoy es una Escuela a la que asisten más de 40 tupungatinos y tupungatinas de diferentes edades.

«La verdad que para mí una satisfacción en lo personal obviamente, como lo decía uno de los profes, esto empezó hace 10 años atrás donde me acerqué por una cuestión de interés también, de ver lo que se estaba haciendo con el ajedrez que era uno de los deportes y me interesó sobre todo sus posibilidades de aplicarlo también a la fase académica y que ha tenido muy buenos resultados, empezamos a trabajar y luego ya como Intendente hemos estado acompañando, sosteniendo, ayudándolos a los deportistas, a los profes, a las familias porque sabemos el esfuerzo, sacrificio que hacen» expresó el jefe comunal y recordó: «Organizamos también hace unos años atrás un torneo nacional acá en nuestro departamento, nacional e internacional, porque vinieron también deportistas de Chile y bueno ha sido un largo camino el que hemos recorrido juntos y hoy vemos los resultados y es satisfactorio ver el crecimiento de la Escuela, el crecimiento no solo cuantitativo sino cualitativo pero también es una alegría poder compartir con ellos esta experiencia».