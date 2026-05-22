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Gustavo Aguilera entregó becas universitarias a diez jóvenes tupungatinos

Los beneficiarios recibieron los certificados de sus becas, las que se encuentran contempladas en el convenio de cooperación celebrado entre el Municipio y la sede Valle de Uco de la casa de estudios

Este jueves por la mañana, el Intendente Aguilera junto a la titular de Educación municipal, Laura Ravinale, y la Directora de la sede Valle de Uco de la UMaza, Fernanda Figuls, realizó la entrega de certificados a los 10 estudiantes universitarios seleccionados para acceder a becas del 50% de descuento en cuotas, las que tendrán vigencia retroactiva desde abril de este año.

La iniciativa conjunta tiene como objetivo fortalecer el acceso y la permanencia en la educación superior de jóvenes tupungatinos, promoviendo el acompañamiento académico y el esfuerzo estudiantil. Además de recibir sus certificados, los becarios obtuvieron presentes institucionales, entre ellos chau latas, lapiceras y anotadores.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de continuar generando oportunidades que favorezcan el desarrollo profesional de los estudiantes del departamento.

En el caso de la Dir. Figuls hizo extensivas las palabras que les expresó a los becados en la reunión, «Yo les contaba a ellos el significado de la palabra beca, para que ellos tomen conocimiento y también lo puedan llevar con orgullo a este distintivo que van a tener a partir de ahora. La palabra beca viene del italiano beco y, a su vez, del latín becus, que significa pico de ave. Esto hace referencia a que antes, en las universidades, uno iba a cursar todo vestido de negro y aquellos estudiantes que eran distinguidos por su alto rendimiento académico tenían una tela en forma de V, de color dorado, de color violeta, que los identificaba, los seleccionaba dentro de los demás estudiantes. Los convertía en un grupo selecto por su rendimiento académico y, bueno, hoy estos diez alumnos, estos diez estudiantes de nuestra universidad han pasado a ser de un grupo selecto por su compromiso, por su compromiso social también y, bueno, por sus ganas de estudiar y su alto rendimiento académico. Así que, en un año difícil donde sabemos que pagar las cuotas de una universidad privada para una familia significa un montón, realmente es un premio para ellos haber estudiado, haber conseguido un gran promedio y, en este momento, tener el premio de poder reducir un poco su cuota».

La convocatoria de las becas que fue abierta a principios del mes pasado estuvo destinada a estudiantes de la UMaza que cursaran desde segundo año en adelante alguna carrera de la sede Valle de Uco y contempló requisitos vinculados al rendimiento académico, situación regular como alumnos y residencia en Tupungato.

 Más de 30 estudiantes se postularon a la propuesta y, tras el proceso de evaluación, fueron seleccionados los siguientes beneficiarios:

Gisela Emilce Arcienaga Bonada – Kinesiología
Micaela Johana Huallpa Correa – Contador Público
Verónica Antonela Jauregui – Contador Público
Martina Abril Lemos Paez – Abogacía
Sofía Belén Medrano – Dirección de Empresas
Florencia Lourdes Licarzi Perez – Educación Física
Aldana Melina Muñoz Rabiti – Contador Público
Nahuel Franco Salencio – Educación Física
Milagros Valentina Villarruel Sosa – Contador Público
Martiniano Gonzalez Zuloaga – Educación Física

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