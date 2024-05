Gustavo Aguilera desmintió los rumores del supuesto infarto: “Estoy totalmente íntegro”

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, se encuentra en óptimo estado de salud tras haber sido hospitalizado por un leve malestar el pasado domingo. Según el comunicado oficial, Aguilera acudió inicialmente al Hospital General Las Heras, donde fue asistido por personal de enfermería y evaluado por el equipo médico.

El malestar acompañó al intendente el mismo día del paro de los empleados municipales, quienes decidieron dejar la jornada de trabajo para reclamar por salarios más altos.

Por protocolo, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Central para realizar estudios más detallados. Los resultados no revelaron ningún problema grave, y la internación fue una medida precautoria para asegurar su bienestar. Actualmente, el intendente se encuentra en su hogar, estable y con ganas de retomar sus funciones habituales en los próximos días, una vez completada la observación médica.

En declaraciones, Aguilera explicó: “El domingo tuve que acudir al hospital porque me sentía descompuesto. Por protocolo, me derivaron al Hospital Central en la capital, donde me hicieron varios estudios que dieron bien. Desde ayer estoy dado de alta y me encuentro estable, con ganas de volver a trabajar en mi función de intendente.”

Aguilera también agradeció los mensajes de apoyo recibidos de familiares, amigos y los vecinos, y aseguró que ha estado en contacto con los funcionarios municipales, continuando con sus labores desde su hogar. “Estamos trabajando muy bien atendiendo desde la municipalidad y todos los servicios hacia los vecinos. Al hospital fui solo porque no fue nada de gravedad. Solo me recetaron un medicamento. Estoy totalmente íntegro. Gracias a todos por los mensajes que me hicieron llegar, se hicieron sentir,” agregó.