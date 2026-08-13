Gustavo Aguilera confirmó la segunda edición del apoyo económico “InvertiDasMente” en Tupungato

El mandatario municipal junto a la Directora de Educación Laura Ravinale, la Tesorera Laura Contrera y la Directora de Recursos Humanos Municipal, Gabriela Moyano presentó la segunda edición del programa ante directivos de escuelas de todos los niveles en el Centro Regional Universitario Tupungato, una gestión pública que se renueva para acompañar e impulsar mejoras concretas para las comunidades educativas del departamento.

La iniciativa reafirma el compromiso del Municipio con la educación como herramienta de desarrollo y crecimiento, la gestión municipal sostiene brindando apoyo económico para atender necesidades prioritarias que impacten directamente en la calidad educativa.

El Intendente Aguilera explicó el proceso del programa: “Van desde los 2 millones, 4 millones y 6 millones de pesos que puedan recibir cada una de las escuelas de Tupungato”. Además, el jefe comunal compartió un análisis sobre los alcances de muchas instituciones gracias al fortalecimiento recibido en 2025: “El año pasado muchas pudieron cumplir metas que en un momento que a largo plazo veían incluso hasta imposibles. Fue exitoso, pudieron cumplir lo que habían propuesto en el proyecto y también cumplieron en la forma administrativa”.

Los fondos de la primera edición fueron destinados a necesidades muy diversas, de acuerdo con las prioridades definidas por cada comunidad educativa. Entre las inversiones realizadas se encuentran mejoras en infraestructura y seguridad, arreglos de techos y sanitarios, acondicionamiento de playones deportivos y hasta reparación de instrumentos musicales, como un piano de la Esc. Artística; además de la incorporación de televisores, proyectores, equipamiento informático, materiales deportivos, musicales y bibliográficos.

Otro ejemplo es el del Centro de Capacitación para el Trabajo, donde los recursos permitieron fortalecer las distintas áreas de formación mediante la adquisición de insumos, herramientas y equipamiento para las prácticas de textil, metalmecánica, gastronomía, informática, mecánica, carpintería, artes y construcciones. De esta manera, el programa también alcanzó directamente a los espacios destinados a la capacitación y formación laboral.

Durante el encuentro se recordó a los referentes educativos los lineamientos de esta nueva edición, los requisitos para acceder al programa, los montos establecidos según la matrícula de cada institución y las modalidades de presentación de los proyectos. Tal como en su primera entrega el subsidio podrá destinarse a equipamiento, servicios o arreglos menores, siempre que las inversiones respondan a necesidades concretas de cada comunidad educativa y estén debidamente fundamentadas.