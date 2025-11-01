Guillermo Francos dejó de ser el Jefe de Gabinete y ya tiene reemplazo: ¿quién ocupará su lugar?

Los coletazos del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del pasado domingo continúan. Tal como se especulaba, tras los comicios se vidrían cambios en el Gobierno nacional, los cuales ya han comenzado a producirse. En ese contexto, este viernes se oficializó la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros.

La noticia la dio el propio Francos a través de una carta publicada en su perfil en “X” pasadas las 21 horas, en la que expuso que su renuncia se debía a “los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional“. En ese sentido, y dirigiéndose al presidente Javier Milei, el hasta ahora jefe de Gabinete presentó su dimisión “para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre“.

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita“, señala Francos.

Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Además, le agradeció al Presidente por “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, y afirmó que para él fue “un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”.

Por su parte, apenas cuatro minutos después, desde las redes oficiales de la Oficina del Presidente se publicó una carta en la que se informaba de manera oficial que Javier Milei había aceptado la dimisión de Francos, y en donde -además- se daba a conocer a su remplazo.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como Jefe de Gabinete de Ministros”, señala el documento difundido desde Casa Rosada, que subraya el papel clave del funcionario saliente en los primeros dos años de gestión. “El Presidente le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas (…) la Nación estará siempre en deuda con él”, agrega el texto.

Ante la salida de Francos, Milei dispuso que su lugar sea ocupado por su portavoz oficial, Manuel Adorni: “En su reemplazo, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita“.