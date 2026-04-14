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Guillermo Francella regresa con El encargado: la cuarta temporada ya tiene fecha confirmada

La exitosa serie argentina vuelve con nuevos episodios y promete profundizar los conflictos del personaje de Eliseo.

La serie El encargado, protagonizada por Guillermo Francella, ya tiene definida la fecha de estreno de su cuarta temporada, una de las más esperadas por los seguidores de la ficción.

La nueva entrega llegará durante 2026 a la plataforma Disney+, donde la producción se consolidó como uno de los títulos argentinos más exitosos del catálogo. Según distintas confirmaciones, el estreno está previsto para principios de mayo, lo que marca el regreso de la historia en los próximos meses.

Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la serie sigue la vida de Eliseo, un encargado de edificio que utiliza su posición para manipular y entrometerse en la vida de los propietarios. A lo largo de sus temporadas, la ficción combinó comedia, drama y crítica social, convirtiéndose en un fenómeno dentro del streaming.

En esta nueva temporada, el personaje interpretado por Francella se enfrentará a desafíos aún mayores, en un contexto donde su poder y sus ambiciones continúan creciendo. Los avances oficiales anticipan una trama con más tensión, conflictos internos y nuevas amenazas que pondrán a prueba su dominio.

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