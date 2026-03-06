Search
Qué pasó, Guillote

Guillermo Cóppola internado de urgencia: qué le pasó al representante

El ex mánager fue ingresado tras complicaciones pulmonares. Hay hermetismo en su entorno mientras su familia lo acompaña.

Este viernes 6 de marzo, Guillermo Cóppola fue ingresado de urgencia en la Fundación Favaloro debido a un cuadro de hipertensión pulmonar. La información, brindada por Fede Flowers en el programa “Majul 1079”, destaca que existe un marcado hermetismo en el entorno del ex mánager de Diego Maradona, quien acaba de cumplir 77 años.

Al respecto, el periodista advirtió: “La familia lo está acompañando pero no responden las consultas”. Los problemas actuales se vinculan a su antecedente de 2021, cuando permaneció trece días en terapia intensiva por COVID; tras el alta, el propio Cóppola reconoció que debió realizar tratamientos especiales y que nunca recuperó su capacidad pulmonar al cien por ciento.

La hipertensión pulmonar que atraviesa se produce por el aumento de presión en las arterias que transportan sangre desde el corazón hacia los pulmones, lo que obliga al corazón a realizar un esfuerzo mayor.

Entre los síntomas asociados a esta dolencia se encuentran el cansancio extremo, falta de aire, dolores en el pecho y mareos. El diagnóstico temprano es clave para mejorar la calidad de vida frente a esta condición que puede derivar de otras patologías cardíacas o pulmonares.

Por: Agustin Zamora

