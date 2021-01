Se realizará el próximo domingo 24 de enero y será a beneficio de la Liga de Lucha Contra el Cáncer del Departamento.

El evento es una iniciativa solidaria y se encuentra bajo la organización general de Sur Estudio Fotografía, además de sumar la colaboración de diversos emprendedores y comercios.

«…Ofreceremos la presentación de indumentaria, diseñadores locales y comercios. La conducción está a cargo del mediático y conocido Guido Suler, como figura principal, acompañado por la conductora cordobeza Karina Piozzi…» mencionó Ricardo Poclava, organizador.

La pasarela será recorrida por modelos del estudio fotográfico, bailarines y artistas locales. El predio también brindara un espacio para emprendedores y artesanos.

Guido Suler dialogó con Diario NDI y expresó: «…me cuido mucho del virus y debo confesar que es mi primera presencia, mi primer trabajo en pandemia. Me surgieron algunos pero no los acepté, soy mucho de ir a las provincias, me encanta, es un poco mi trabajo. Hacer presencia, conducir eventos, defiles y la verdad que nunca estuve en Tupungato, me pareció interesante sobre todo por el fin que tiene este desfile…».

Guido fue seducido por la solidaridad y manifestó que habitualmente le gusta colaborar en causas tan importantes; «…no acepté otros pero sí acepté este, es por la Liga de Lucha Contra el Cáncer, quien no perdió algun familiar por esta maldita enfermedad. Ahora mi amigo Lío Pecoraro, periodista, está luchando con una leucemia, me parte el alma verlo así pero lo veo muy optimista, con mucha fe y va salir adelante..» comentó.

Luego de varios años sin visitar la Provincia, Suler va a conocer el Valle de Uco y especificamente Tupungato, ya que solo conoce Mendoza Capital. Promete hacer del evento un ámbiente alegre y digno de disfrutar.

«…El desfile es una escusa para recaudar fondos, pero también para divertirnos, creo que me convocaron a mi porque tengo un costado humorístico, veo las cosas con gracia, trato de hacer reir y sonreir en estos momentos que es tan dificil. […] Voy a intentar sacarles una sonrisa, importa más que saber de que tela es el vestido de la modelo que está en la pasarela. Yo voy a intentar hacer las dos cosas, describir la moda junto a mi compañera y buscarle el lado gracioso, me gusta que la gente se ría…» anunció.

Con 20 años de mediático y 40 años de modelo, Guido tratará de contagiar su alegria a los tupungatinos cumpliendo con el objetivo solidario.

El Desfile se realizará bajo el protocolo sanitario establecido por la Municipalidad de Tupungato, comenzará a las 20:00 horas el día domingo, en el Predio de LILCEC ubicado en calle Urquiza 1174. «…Los valletanos deberian asistir por el fin solidario; organizar este evento es poner en práctica nuestro lado solidario, y me genera una tremenda satisfacción…» finalizo el Ricardo Poclava.

RESERVAS DE ENTRADAS: +54 9 299 461-9026