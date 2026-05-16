Guerra abierta entre San Rafael y General Alvear por el Gasoducto del Sur: intimaciones, amenazas y mensajes en redes

El Gasoducto del Sur quedó nuevamente en medio de un conflicto político y judicial entre San Rafael y General Alvear. A un mes de la inauguración, prevista para el próximo 15 de junio, la pelea por los fondos utilizados para concluir la obra volvió a estar sobre la mesa. Cabe recordar que las tareas de finalización habían sido paralizadas en 2024 y fueron retomadas tras un reclamo judicial.

La pelea recrudeció luego de que el intendente de San Rafael, Omar Félix, le reclamara públicamente a General Alvear que aporte el porcentaje correspondiente a los recursos que, según aseguró, debió desembolsar la comuna sanrafaelina para concluir los trabajos.

El reclamo económico de Omar Félix a Alejandro Molero

En ese marco, durante su discurso de apertura de sesiones, Félix sostuvo que la comuna que dirige debió asumir parte de los costos luego de que Nación frenara los envíos para una obra que ya tenía cerca del 90% de avance. Según explicó, tras una presentación judicial el Gobierno nacional canceló parte de la deuda, aunque afirmó que esos fondos no alcanzaron para finalizar completamente el proyecto.

Félix le reclama a General Alvear el reintegro del 23,5% de la inversión realizada por San Rafael, porcentaje que asegura que corresponde al flujo de gas asignado por Ecogas para la comuna que tiene como intendente a Alejandro Molero. El monto reclamado ronda entre $900 millones y $1.100 millones.

La amenaza de suspensión de suministro y una respuesta fulminante

Más allá del reclamo económico, la disputa entre los dos municipios del sur mendocino terminó de explotar cuando Félix advirtió que si no existe un acuerdo, San Rafael no avanzará con las autorizaciones necesarias para habilitar el suministro de gas en General Alvear.

La respuesta de Molero no se hizo esperar. A través de una carta documento y luego mediante publicaciones en redes sociales, rechazó el planteo “en todos sus términos” y acusó a su par sanrafaelino de intentar utilizar políticamente la obra. “Con el frío no se juega, el pueblo no es rehén”, expresó el intendente alvearense, quien sostuvo que “el gasoducto no pertenece a un municipio, es una OBRA NACIONAL pagada por el esfuerzo de todos nosotros“.

Sin embargo, el descargo de Molero no terminó ahí. El intendente de General Alvear apuntó contra los hermanos Félix por las demoras en la finalización de la obra: “En 2017 la Provincia gestionó la obra y en 2018 ya contaba con presupuesto. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández, los hermanos Félix ejecutaron una ‘picardía’ política sin precedentes: desviaron los fondos nacionales que debían ir a la Provincia directamente a sus manos ¿Cuál fue el costo de ese capricho político? 5 años de demora: Una obra que debía ejecutarse en 18 meses terminó tardando seis años“, sentenció.

“Hoy, con las temperaturas bajo cero, pretenden seguir extorsionando“, arremete Molero, que remarca que “ECOGAS es la única autoridad técnica que decide cuánto gas nos corresponde“. “Mi postura es inamovible: NO voy a permitir que usen el frío como rehén. Los hermanos Félix deben terminar la obra y entregarla de inmediato. El gas es de la gente, no de un despacho político“, concluye el intendente alvearense.

En este marco de tensiones, el 15 de junio se llevará adelante la inauguración de una obra que abastecerá a unos 26 mil usuarios de San Rafael y General Alvear.