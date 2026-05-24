Guerra a la contaminación sonora: piden controles estrictos contra los ruidos molestos de vehículos

La contaminación sonora generada por vehículos con caños de escape modificados se ha transformado en una de las principales quejas vecinales en los grandes centros urbanos de Mendoza. Ante esta problemática creciente, la diputada del PRO, Stella Maris Huczak, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura que insta a todos los municipios de la provincia a implementar de manera urgente programas y operativos de control de ruidos molestos.

La iniciativa toma como modelo el exitoso programa “Escape Preso”, desarrollado por la Municipalidad de Luján de Cuyo, el cual combina tecnología de medición objetiva, secuestro de vehículos en infracción y campañas de concientización ciudadana.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora destaca que los ruidos excesivos, provocados principalmente por motocicletas con escapes antirreglamentarios, dejaron de ser un simple fastidio cotidiano para convertirse en un problema que afecta directamente la salud.

“Impactan de manera particular en niños, adultos mayores y personas con afecciones sensibles al estrés acústico”, señala el texto, remarcando que garantizar el derecho al descanso es una obligación para promover la convivencia urbana.

Huzack enfatiza que el desafío actual de la provincia no radica en la falta de leyes, sino en la carencia de controles efectivos en el territorio. De hecho, Mendoza cuenta con un marco legal estricto:

Ley Provincial de Tránsito N° 9.024 (Art. 34): establece la obligación de que todos los vehículos circulen con dispositivos que atenúen los ruidos y prohíbe expresamente los escapes adulterados.

Gravedad de la falta (Art. 78, Inc. 1): califica la circulación con escapes antirreglamentarios como una falta gravísima, lo que habilita a las autoridades a aplicar sanciones severas y al secuestro de las unidades.

El proyecto de declaración busca que los restantes 17 municipios mendocinos adapten a sus realidades locales la experiencia piloto de Luján de Cuyo. El programa “Escape Preso” se ha convertido en la referencia provincial debido a la sistematicidad de sus operativos vehiculares y a la utilización de decibelímetros para constatar las infracciones de manera científica.

Con esta propuesta, que ahora deberá ser debatida en las comisiones de la Cámara de Diputados, se busca unificar criterios en toda la provincia para que “el respeto por el otro y el derecho al descanso no sean situaciones excepcionales, sino reglas básicas de una sociedad que aspira a vivir mejor y más tranquila”, concluye el documento.