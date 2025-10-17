Guaymallén: un niño de 8 años se electrocutó al tocar un poste de luz

Durante la noche del miércoles, un niño de 8 años resultó herido tras sufrir una descarga eléctrica al tocar un poste de luz en la plaza Pedro del Castillo, en Guaymallén. El menor, identificado como Mateo, fue trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en sala común y fuera de peligro.

El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando el niño se encontraba jugando junto a otros menores en la plazoleta. “Vimos que tocó el poste y saltó cayendo de espalda al piso. Corrimos a auxiliarlo y estaba desmayado. Tenía sangre en el oído derecho y cuando se despertó se agarraba la cabeza”, relató su abuela Graciela.

Tras el accidente, Defensa Civil cercó la zona para garantizar la seguridad de los vecinos. Luego, el área técnica del municipio realizó una inspección en todas las luminarias y tableros eléctricos del lugar.

Según el municipio, la revisión determinó que no había tensión en los postes y que tanto los disyuntores como los sistemas de protección funcionaban correctamente. Posteriormente, se dejó la instalación eléctrica completamente operativa y en condiciones.

Hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal en la Fiscalía de Guaymallén por el hecho.