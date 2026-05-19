Guaymallén: un incendio en una vivienda ocasionó la intoxicación de una mujer

Una vivienda se incendió este lunes por la tarde en Guaymallén. Producto del siniestro una mujer resultó con lesiones leves y principio de intoxicación por monóxido de carbono.

De acuerdo al reporte policial, el hecho se registró cerca de las 15:30 en calle Cambranes al 300 cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de llamas en una propiedad. Ante esta situación, personal de la Policía de Mendoza acudió a la zona.

Al llegar, los uniformados constataron que las llamas afectaban a una de las habitaciones de la vivienda, por lo que solicitaron la intervención de Bomberos del Cuartel Central.

Durante el operativo, el personal asistió a la propietaria de la casa, quien presentaba signos de intoxicación por inhalación de humo y algunas lesiones leves. Sin embargo, la mujer decidió no ser trasladada a un centro asistencial.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera al resto de la propiedad. Según la información oficial, las pérdidas se concentraron en una habitación, mientras que el resto de la vivienda sufrió ahumamiento generalizado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que investiga las causas que originaron el siniestro.