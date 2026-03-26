Guaymallén: encontraron muerta a una mujer en el baño de su casa y se investigan los motivos

Este miércoles por la tarde, una mujer fue hallada muerta en el interior de su vivienda de Dorrego, en el departamento de Guaymallén. El hecho se registró pasadas las 19 horas, cuando vecinos de la zona llamaron al 911 para alertar sobre la presencia de humo en el inmueble.

Según información policial, la víctima estaba cocinando en su domicilio -en calle Remedios de Escalada al 1.900– cuando, por causas que se intentan establecer, se descompensó y cayó desvanecida en el baño.

El hecho se descubrió luego de que una amiga advirtiera que no lograba comunicarse con la mujer, por lo que llamó al hijo para notificarle la situación. Al llegar al lugar, se encontró con que los vecinos habían llamado a los bomberos debido a la presencia de humo en la vivienda. Al ingresar al inmueble, encontró a su madre tendida en el baño.

Cabe resaltar que una hornalla habría quedado encendida con un recipiente, lo que generó humo y dio origen al alerta de los vecinos.

Al lugar acudieron efectivos policiales y bomberos del Cuartel Central, junto con personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Pese a que se practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el esfuerzo fue en vano.

Si bien en un primer momento se analizó la posibilidad de una intoxicación por monóxido de carbono, las primeras pericias indican que la muerte no estaría directamente vinculada al principio de incendio, sino a la descompensación previa, que podría haber sido producto de un paro cardiorrespiratorio o un accidente cerebrovascular.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien dispuso el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense para la realización de la necropsia que permitirá determinar con precisión las causas del deceso.