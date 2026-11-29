El Partido Justicialista mendocino celebrará este domingo 29 de noviembre una jornada electoral atípica: tras haberse cerrado listas de unidad para la conducción provincial y la casi totalidad de los municipios, Guaymallén será el único departamento donde los afiliados irán a las urnas.

En el distrito con mayor peso electoral de la provincia, la disputa por el Consejo Departamental trascenderá lo local para convertirse en el termómetro de las tensiones que dejó el acuerdo provincial encabezado por el reelecto Emir Félix.

La contienda enfrentará a dos modelos de construcción política bien diferenciados. Por un lado, la estructura oficialista impulsada por el exvicegobernador Carlos Ciurca y la mayoría de los jefes comunales; por el otro, un frente opositor que reúne a dirigentes históricos del departamento, el sindicalismo, La Cámpora y el respaldo explícito de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, según señala diario MDZ.

Lista 1: la apuesta oficialista de los intendentes

Bajo el sello Encuentro Peronista, el sector alineado con la conducción provincial impulsa para la presidencia del PJ local a Augusto Manuel «Tito» Rosales. Con antecedentes en la gestión pública —fue jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Humano durante la gobernación de Francisco Pérez y cumplió funciones en ANSES—, Rosales representa el intento de Ciurca y los intendentes por mantener el control territorial de Guaymallén en sintonía con el esquema provincial.

El armado cuenta con el respaldo del actual titular del partido en el departamento, Sergio Luza, el exlegislador Rafael Moyano y la senadora provincial Luz Llorens, quienes participan como candidatos a congresales. La lista se completa con:

Secretaría Administrativa: Silvina Fabiana Lamagrande Burgos

Secretaría Política y Organización: Griselda Yolanda Daffunchio

Adoctrinamiento y Prensa: Héctor Alejandro Totino

Finanzas y Movilidad: Lautaro Aguilar Gauna

Afiliaciones y Padrones: Adriana Beatriz Salcedo

Lista 2: el frente opositor con sello territorial y sindical

En la vereda opuesta competirá Guaymallén para los Guaymallinos, encabezada por el referente gremial Rolando Mario «Roly» Firmani, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA). Esta propuesta canaliza el descontento de los sectores que quedaron marginados de la mesa chica provincial, sumando el peso territorial del exintendente local Alejandro Abraham y la estructura de La Cámpora.

La nómina recibió además el apoyo público de Flor Destéfanis, quien quedó fuera de los principales lugares de decisión en el nuevo esquema provincial y busca proyectar su propio liderazgo de cara a 2027. En declaraciones a MDZ, la intendenta de Santa Rosa defendió la autonomía de la lista local y cuestionó los acuerdos cerrados a nivel provincial: “Una unidad forzada que lo único que ha traído son derrotas electorales es merecedora de revisión y de la posibilidad de elegir democráticamente a quienes nos representan”.

Acompañan a Firmani en la conducción departamental:

Secretaría Administrativa: María Emilia Urquiza

Secretaría Política y Organización: Gonzalo Sebastián Ridolfi

Adoctrinamiento y Prensa: Verónica Mercedes Benítez

Finanzas y Movilidad: Lucas Daniel Núñez

Más allá de quién asuma las riendas del PJ en Guaymallén por los próximos dos años, el resultado de este domingo funcionará como una primera medición real de aparato y capacidad de movilización dentro del peronismo.

Si bien la elección no alterará la conducción provincial ya acordada en torno a Emir Félix, sí dejará un dato político clave sobre el peso específico de los intendentes frente a los sectores disidentes en el arranque de la carrera hacia las elecciones ejecutivas de 2027.