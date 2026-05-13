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Aniversario 168

Guaymallén cumple 168 años y lo festeja con una Velada de Gala en el Le Parc

La celebración será este miércoles con la participación de músicos locales y otras propuestas para recibir el aniversario departamental.

En el marco de un nuevo aniversario departamental, la Municipalidad de Guaymallén celebrará con una velada artística en la que participarán destacados músicos locales. La cita será este miércoles 13 de mayo, a las 20.30h, en el Espacio Cultural Julio Le Parccon entrada gratuita.

Como antesala a la gala, el público podrá disfrutar del “Paseo del Espumante”, una propuesta especial que se desarrollará en el hall central del Le Parc. En este recorrido, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los distintos métodos de elaboración, la historia y la cultura del espumante, además de participar de degustaciones.

Luego, el escenario de la sala Vilma Rúpolo desplegará todo el talento de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, bajo la dirección de Pablo Budini y Sergio Santi, con un notable repertorio cuyano al conmemorarse el centenario del nacimiento del maestro Tito Francia. La propuesta incluirá un homenaje al guitarrista que da nombre a la Orquesta, junto a la evocación de grandes referentes guaymallinos como Santiago Bértiz, Armando Tejada Gómez e Hilario Cuadros. 

A esto se sumará la participación de las voces femeninas de Maite Budini, Evelyn Vela y Alejandra Marengo, en una noche que invitará a recorrer canciones populares que nos identifican como guaymallinos.

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