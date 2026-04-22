Guaymallén: cinco empresas buscan quedarse con un parque solar

La Municipalidad de Guaymallén apuesta muy fuerte a la construcción del parque solar que llevará el nombre del municipio. La iniciativa es impulsada por la comuna que administra Marcos Calvente y que llevó adelante la Empresa Mendocina de Energía (Emesa).

El acto de apertura de sobres se realizó en la sede de la empresa estatal y se develó que fueron cinco las empresas que presentaron ofertas:

Multiradio S.A.

Intermepro S.A.

BGH S.A.

Unimers Argentina S.A.

Energe S.A.

Antes de esta instancia se realizaron tres visitas técnicas al predio ubicado en Puente de Hierro, donde se emplazará el parque solar. En dichas jornadas participaron más de veinte empresas interesadas, que recorrieron el terreno y accedieron a información detallada del proyecto.

Las visitas incluyeron reuniones informativas y recorridos por las 10 hectáreas destinadas a la instalación de paneles solares. Este proceso permitió evacuar consultas técnicas y fortalecer la participación de los oferentes.

El proyecto prevé la instalación de un sistema fotovoltaico de generación distribuida con una potencia de 5,4 MW. La energía producida abastecerá la totalidad de los servicios municipales, incluido el alumbrado público de Guaymallén.

“Esta obra representa un paso decisivo hacia un Guaymallén más sustentable, con un uso eficiente de los recursos y una clara visión de futuro”, dijo el intendente Marcos Calvente. Asimismo, enfatizó que “la transformación de un ex basural en un polo energético es un ejemplo concreto de desarrollo con impacto positivo”.