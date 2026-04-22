Search
Instagram Facebook Twitter
ofertas parque solar
licitación

Guaymallén: cinco empresas buscan quedarse con un parque solar

Emesa abrió las ofertas para el Parque Solar Guaymallén que impulsa el municipio. Se presentaron cinco ofertas que buscan quedarse con una obra energética clave para el departamento.

La Municipalidad de Guaymallén apuesta muy fuerte a la construcción del parque solar que llevará el nombre del municipio. La iniciativa es impulsada por la comuna que administra Marcos Calvente y que llevó adelante la Empresa Mendocina de Energía (Emesa).

El acto de apertura de sobres se realizó en la sede de la empresa estatal y se develó que fueron cinco las empresas que presentaron ofertas:

  • Multiradio S.A.
  • Intermepro S.A.
  • BGH S.A.
  • Unimers Argentina S.A.
  • Energe S.A.

Antes de esta instancia se realizaron tres visitas técnicas al predio ubicado en Puente de Hierro, donde se emplazará el parque solar. En dichas jornadas participaron más de veinte empresas interesadas, que recorrieron el terreno y accedieron a información detallada del proyecto.

Las visitas incluyeron reuniones informativas y recorridos por las 10 hectáreas destinadas a la instalación de paneles solares. Este proceso permitió evacuar consultas técnicas y fortalecer la participación de los oferentes.

El proyecto prevé la instalación de un sistema fotovoltaico de generación distribuida con una potencia de 5,4 MW. La energía producida abastecerá la totalidad de los servicios municipales, incluido el alumbrado público de Guaymallén.

“Esta obra representa un paso decisivo hacia un Guaymallén más sustentable, con un uso eficiente de los recursos y una clara visión de futuro”, dijo el intendente Marcos Calvente. Asimismo, enfatizó que “la transformación de un ex basural en un polo energético es un ejemplo concreto de desarrollo con impacto positivo”.

ETIQUETAS:

empresasproyectoenergíaGuaymallénParque solarMarcos CalventeEmesaofertas

+ Noticias

licitación

Guaymallén: cinco empresas buscan quedarse con un parque solar

Por: Redacción NDI

iniciativa

Leche medicamentosa: de qué se trata y por qué Mendoza podría adherir

Por: Redacción NDI

2025

Las zonas rojas del narcotráfico: este es el mapa que revela dónde se concentra la droga

Por: Redacción NDI

presión peronista

La oposición pide fondos del resarcimiento para una herramienta clave destinada a productores y pymes

Por: Redacción NDI

salud más cara

Las prepagas preparan un nuevo aumento para mayo: de cuánto será

Por: María Orozco

Faltan 51 días

Panamá enfrentará a Brasil y República Dominicana: agenda completa previa al Mundial

Por: Ignacio Cuquejo
Instagram Facebook Twitter