La ministra de Salud, Ana María Nadal, salió a desmentir el colapso en las guardias pediátricas que denunció el pasado fin de semana Ampros (profesionales de la salud).

“El pico de bronquiolitis que se registró hace tres semanas ya lo superamos y en este momento estamos amesetados y en descenso, con una atención que promedia los 500 pacientes diarios”, señaló Nadal.

La funcionaria de Salud intentó llevar tranquilidad y señaló que en hospitales como el Notti, las demoras fueron de una hora para casos que no eran urgentes, mientras que la atención inmediata no fue superior a los quince minutos. De este modo, la ministra aclaró que no hubo un colapso del tipo que describieron desde el gremio.

Sobre esto, Nadal hizo hincapié en la atención en los centros de salud para que los ciudadanos asistan, incluso están intentando ampliar los horarios para que no vayan directo a los hospitales donde se produce el colapso.

La denuncia de Ampros hizo referencia al “colapso que sufre el sistema de salud pediátrico estatal y privado por falta de profesionales pediatras. Este fin de semana largo, las guardias muestran el desborde y el colapso de la salud”, señalaron a través de un comunicado.

Desde el gremio -que agrupa a los médicos- informaron que el hospital Español cerró la guardia pediátrica de 18 a 8 horas, es decir, por espacio de catorce horas, por no tener médicos pediatras para poder recibir a los niños, lo cual en esta época del año agrava la situación, sobre todo por las patologías respiratorias pediátricas que cubren los efectores de salud.

La secretaria General de la entidad gremial, Claudia Iturbe, aseveró: “Hemos recibido denuncias de que en la Guardia, cinco médicos trabajan doce horas semanales en relación de dependencia y el resto desempeña tareas por prestaciones. Como hablamos de modalidades precarizantes, cobran un poco más que en el Estado, pero hay uno o dos médicos por guardia y las consultas ascienden a 200 pacientes en 24 horas”.