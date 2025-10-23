(GUARDAR) Sebastián Garro sobre su candidatura: “hay que involucrarse para volver a poner a San Carlos en el mapa”

A poco tiempo de que las escuelas se abran para recibir a los argentinos en las elecciones de medio término, Sebastián Garro habló Diario NDI y comentó las intenciones de su postulación al Honorable Concejo Deliberante del departamento de San Carlos.

Hoy en día, Sebastián es el Secretario de Gobierno de la Gestión de Alejandro Morillas; siendo el principal encargado de resolver los dilemas dentro del Gabinete y junto a los empleados del municipio. Por lo que terminó siendo una sorpresa su candidatura, pues no se lo veía fuera de su rol de organizador.

Pese a ello, Garro llegó a las boletas como candidato concejal en primer término por la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Acompañado de personas como Agustina Testa, Soledad Villegas, Carlos Narváez y Mario Ocampo, que llegan como “UNA NUEVA GENERACIÓN QUE TRANSFORMA SAN CARLOS”.

Al respecto de esta duda, el Secretario de Gobierno nos decía: “Acompaño al intendente Morillas y me pidió si podía ayudarlo en el HCD para que llevemos la impronta de la gestión y trabajemos más coordinados con el concejo. Soy un vecino de San Carlos y creo que hay que involucrarse para volver a poner a San Carlos en el mapa”.

A lo que sumó: “Creo que pueden ser unas elecciones que consagren una nueva generación en la política sancarlina y retiren a políticos que ya cumplieron un ciclo. Cuando hablo de otra generación no lo digo por edades, sino por caras nuevas, cabezas que piensan la política desde la construcción y no solo desde la competencia electoral de destruir al adversario. Esa visión es la que ha generado atrasos en San Carlos, creo que el domingo puede darse esa sorpresa”.

Finalmente, Garro nos contó cómo va a esperar los resultados del domingo: “Seguramente los espere con mi familia y luego con la dirigencia de la cual formo parte, quienes son amigos que venimos haciéndonos un espacio hace bastante”.