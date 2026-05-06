Guadalupe Pérez Olmos representará a San Carlos en la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas: qué proyecto presentó

Del 6 al 11 de mayo se llevará a cabo en General Alvear una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, uno de los encuentros más importantes del sur mendocino y del país en materia productiva y cultural.

Se trata de una de las celebraciones más representativas de la región, un encuentro que pone en valor el trabajo rural, las costumbres y la identidad cultural que caracteriza a la comunidad ganadera.

La sancarlina Guadalupe Pérez Olmo, representará con orgullo al departamento y participará como embajadora en un certamen que, a diferencia de otros eventos, no se define por votación popular sino mediante evaluaciones integrales.

En la selección, las postulantes deben acreditar aptitudes en oratoria, danzas y conocimientos vinculados a la actividad ganadera, entre otros aspectos. Además, cada candidata presenta un proyecto de carácter comunitario y/o social, pensado para un ámbito específico y con posibilidad concreta de ejecución.

Como instancia final, las representantes de los distintos departamentos ganaderos de Mendoza rinden una evaluación ante un jurado especializado.

“Cada Gota Cuenta”

El proyecto de nuestra embajadora busca promover el uso responsable y consciente del agua en la comunidad mendocina, teniendo en cuenta el contexto de clima árido y la escasez de este recurso.

El enfoque apunta no solo a informar, sino también a reforzar conocimientos y fomentar hábitos cotidianos responsables en el uso del agua. Pone en valor el rol fundamental de este recurso para la vida y para el desarrollo de actividades productivas como la ganadería, promoviendo una conciencia ambiental que impulse el compromiso colectivo en su cuidado y uso sostenible.