Grooming y trata de personas: las escuelas deberán implementar jornadas de prevención en todo el país

El Consejo Federal de Educación aprobó una nueva resolución que establece criterios comunes para trabajar en las escuelas argentinas la prevención de la trata de personas, el grooming y otras formas de captación y vulneración de derechos que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes.

La medida dispone la realización de jornadas de sensibilización y formación en todos los niveles educativos y apunta a fortalecer las herramientas de prevención, detección temprana y acompañamiento frente a situaciones de riesgo, tanto en ámbitos físicos como digitales.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) destacaron que la iniciativa busca consolidar el rol de las instituciones educativas como espacios de cuidado, contención y formación ante problemáticas que atraviesan a estudiantes, familias y comunidades educativas en todo el país.

La resolución incorpora además contenidos vinculados al uso responsable de redes sociales y plataformas digitales, la prevención del ciberacoso y la identificación de posibles situaciones de vulnerabilidad. También promueve el fortalecimiento de vínculos de confianza entre estudiantes, docentes y adultos responsables como parte de una estrategia integral de prevención.

En paralelo, la normativa contempla instancias de capacitación para docentes y equipos educativos, junto con la elaboración de materiales pedagógicos específicos que permitan abordar estas temáticas dentro de cada institución escolar.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar, remarcó la importancia de adaptar la tarea educativa a los desafíos actuales que enfrentan niños y adolescentes.

“Hoy los chicos y adolescentes crecen en entornos mucho más complejos, especialmente en el mundo digital. La escuela no solo enseña contenidos: también tiene que ayudar a cuidar, orientar y dar herramientas para que puedan desenvolverse con más seguridad y más acompañamiento”, sostuvo el funcionario.

La resolución aprobada por el Consejo Federal de Educación será implementada de manera progresiva en todas las jurisdicciones del país y buscará establecer lineamientos comunes para fortalecer la prevención y el abordaje institucional de estas problemáticas en el ámbito escolar.