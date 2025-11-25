Grooming en el Valle de Uco: el primer caso con condena firme en Mendoza ocurrió en Tunuyán

Por primera vez en Mendoza, un hombre fue condenado a tres años de prisión por acosar a una niña de 13 años a través del videojuego Roblox.

Durante un juicio abreviado, Benjamín Elías Marín Mendoza -de 47 años- reconoció haber cometido el delito tras contactar a la menor en la plataforma antes mencionada. El caso ocurrió en el Valle de Uco.

Según la causa, la defensa del acusado y el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’amore, acordaron la pena bajo la calificación de “distribución de imágenes de explotación sexual o abuso sexual infantil”, acuerdo que luego fue homologado por el juez Marco Martinelli, integrante del Juzgado Penal Colegiado N° 1 de Tunuyán.

De acuerdo a información de MDZ, Marín Mendoza aprovechó las conexiones internas del juego para contactar a la menor. Allí se hizo pasar por un adolescente de edad similar y obtuvo su número de WhatsApp, desde donde le solicitó fotos íntimas. La situación fue descubierta cuando la madre de la joven revisó el teléfono y halló los chats e imágenes. Al toparse con esto, realizó la denuncia.

Como atenunante, durante la investigación se reveló que el imputado ya había quedado señalado por un hecho similar en 2021, cuando la ONG estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) detectó que difundía fotos de menores mediante una plataforma vinculada a Google. Con esa alerta, la causa llegó al Ministerio Público Fiscal. El fiscal D’amore decidió unificar las causas para llevarlas a juicio.

El artículo 131 del Código Penal establece que “será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. Benjamín Elías Marín Mendoza recibió la pena de tres años de prisión.

Cabe recordar que el pasado 10 de noviembre la Dirección General de Escuelas (DGE) había dispuesto bloquear Roblox en todos los establecimientos de Mendoza para reducir riesgos de acoso digital a niños y adolescentes.