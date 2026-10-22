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A lo Rocky: Griselda Petri, ¿ya se entrena para la campaña?

La hermana de Luis Petri recorrió las instalaciones del entrenamiento y compartió un momento con el ex campeón mundial de la categoría pluma.

En el marco de sus recorridas por distintos puntos de la provincia, la diputada Griselda Petri visitó el gimnasio del reconocido exboxeador Pablo Chacón en el departamento de Las Heras, donde resaltó el impacto de la práctica deportiva en la formación de valores y la contención de los jóvenes.

Durante el encuentro, la hermana de Luis Petri recorrió las instalaciones del entrenamiento y compartió un momento con el ex campeón mundial de la categoría pluma y ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, uno de los hitos más recordados del deporte mendocino y nacional.

“Visité a Pablo Chacón en su gimnasio en Las Heras, un lugar donde el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia se ponen en práctica cada día”, expresó Petri tras la reunión.

Asimismo, la legisladora puso en valor la trayectoria del pugilista y su aporte a la comunidad: “Pablo es un orgullo para Mendoza y un ejemplo de lo que significa trabajar por un sueño. Agradezco que me recibiera y que continúe transmitiendo, a través del boxeo, valores que acompañan toda la vida”.

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