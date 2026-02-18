Gremios, movilizaciones y transporte: así impactará el paro de la CGT en la provincia de Mendoza

El paro general convocado por la CGT se sentirá con fuerza este jueves en la provincia de Mendoza, donde múltiples gremios confirmaron su adhesión en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La jornada estará marcada por movilizaciones, posibles afectaciones en servicios y tensión gremial, mientras el Congreso debate la iniciativa.

Desde la medianoche del jueves, la huelga nacional de 24 horas coincidirá con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para discutir el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. En paralelo, sindicatos y organizaciones sindicales anticipan una jornada de protestas que se desarrollará tanto en las calles como en los lugares de trabajo.

Gremios que adhieren al paro en Mendoza

En la provincia, la adhesión será amplia y transversal. Camioneros, La Bancaria, ATE, SUTE, Judiciales, Fadiunc y Ampros confirmaron su participación en la medida de fuerza. También se sumará el Centro de Empleados de Comercio (CEC), que convocó a no asistir a los lugares de trabajo.

Desde el sector del transporte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) informó que camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales se plegarán al paro, lo que anticipa complicaciones en vuelos nacionales e internacionales.

PARO GENERAL CONTRA LA REFORMA LABORAL pic.twitter.com/vCnrJEhulW — Asociación Bancaria (@La_Bancaria) February 18, 2026

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que nuclea a señaleros, remiseros, taxistas y playeros de estaciones de servicio, también confirmó su adhesión, lo que podría generar demoras en la circulación y en la logística.

Qué pasará con bancos y comercios

El impacto será significativo en el sistema financiero. La Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención al público en las entidades bancarias durante la jornada. No se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques ni operaciones cambiarias por ventanilla.

Sin embargo, los usuarios podrán operar mediante homebanking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales, que funcionarán con normalidad para transferencias, pagos y plazos fijos.

En el sector comercial, el Centro de Empleados de Comercio llamó a adherir al paro sin concurrir a los puestos laborales, por lo que se espera que muchos locales no abran o trabajen con dotaciones reducidas.

Transporte público: adhesión con libertad de acción

Uno de los puntos de mayor incertidumbre será el transporte público de colectivos. El Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) confirmó su adhesión, pero otorgó libertad de acción a los choferes, por lo que el impacto podría ser dispar.

Desde el Gobierno provincial y las empresas de transporte anticiparon que el servicio se prestará con normalidad y recordaron que se descontará el día a quienes no trabajen. En la misma línea, la AUTAM aseguró que las empresas garantizarán la circulación de unidades.

Movilizaciones y protestas previstas

La jornada de protesta incluirá movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la provincia. A las 10:30 habrá una concentración en el nudo vial, mientras que a las 19:00 se realizará un cacerolazo y concentración en la Plaza Independencia.

Además, gremios como el SUTE convocaron a asambleas, radios abiertas y panfleteos en las escuelas, mientras que Judiciales y Ampros anunciaron paro, asambleas y movilización.

Un paro movilizado por el proyecto de reforma laboral

El paro se enmarca en el rechazo sindical al proyecto de reforma laboral, que será tratado en Diputados durante la misma jornada. Desde la CGT y los gremios advierten que la iniciativa recorta derechos laborales, modifica el sistema indemnizatorio y afecta la negociación colectiva.

Dirigentes sindicales sostienen que el escenario laboral es crítico, con despidos, caída de la actividad industrial y pérdida de empleo formal. En ese contexto, consideran que la reforma no generará empleo y precarizará las condiciones de trabajo.

Mientras el oficialismo busca avanzar con la aprobación del proyecto, la oposición política y el sindicalismo intentarán condicionar el debate con una demostración de fuerza en las calles.

La jornada del jueves se anticipa como un día clave para el escenario político y gremial, con impacto en la actividad económica, los servicios públicos y la vida cotidiana de los mendocinos.