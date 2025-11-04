Great Wine Capitals: Alfredo Cornejo encabeza la delegación de Mendoza en un evento clave para la vitivinicultura de la provincia

Este lunes, comenzó en Burdeos la 25° Asamblea Anual de las Great Wine Capitals (GWC), la red internacional que reúne a las principales capitales del vino del mundo, evento en el que Mendoza participa con una delegación encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo. El objetivo de la comitiva provincial es promover la industria vitivinícola local y fortalecer lazos institucionales.

Cabe destacar que el evento se extenderá hasta el viernes, periodo en el que se producirán reuniones de las comisiones de turismo, marketing, educación y negocios de las distintas capitales vitivinícolas.

“Ser parte de las Great Wine Capitals nos da proyección global, nos permite mostrar al mundo no solo nuestra principal actividad económica, sino también el enorme potencial de nuestro enoturismo y de todo el ecosistema que rodea al vino mendocino“, expresó Cornejo.

Además del Gobernador, en la comitiva de Mendoza están el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, Cristina Mengarelli; y otros técnicos del ente y de ProMendoza.

En referencia a la participación de la Provincia en el evento, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó: “La importancia de que Mendoza integre esta red de grandes capitales del vino radica en que nos posiciona dentro de un selecto grupo de ciudades productoras y enoturísticas del mundo”. Además, añadió que la participación “permite compartir conocimientos sobre tendencias, experiencias y estrategias comunes en materia de turismo del vino”.

En el marco del encuentro, el jueves 6 de noviembre se realizará la ceremonia internacional de los Best Of Wine Tourism Awards 2025, que distingue a los emprendimientos más destacados del turismo enológico. Por Mendoza competirán los ganadores del Premio Oro local: