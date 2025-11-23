Grave choque en Tunuyán: dos policías heridos tras impactar contra un caballo suelto

Un grave siniestro vial conmocionó la tarde de este jueves en Colonia Las Rosas, Tunuyán, cuando dos policías que estaban de franco de servicio colisionaron contra un caballo suelto en plena Ruta Provincial 92. El hecho ocurrió cerca de las 18.18, en la intersección con calle Malvinas Argentinas, y generó un amplio despliegue de personal policial, médico y científico.

Según informaron desde la Comisaría 65° de Vista Flores, los vecinos fueron quienes alertaron al 911 al ver la moto Rouser 200 cc destrozada sobre la calzada y a los ocupantes tendidos sobre el asfalto. Los efectivos heridos fueron identificados como el oficial Yamil S., de 28 años, quien conducía el rodado, y la auxiliar Martha C., también de 28, que viajaba como acompañante.

De acuerdo con los primeros testimonios, un equino sin jinete irrumpió de manera sorpresiva desde un callejón interno del barrio Benegas, cruzándose de lleno frente a la moto. El impacto fue directo e inevitable, lo que provocó que ambos agentes salieran despedidos y cayeran violentamente sobre la carpeta asfáltica, a un costado de la vereda.

Imagen ilustrativa

Al lugar arribó personal del SEC, bajo la supervisión del doctor Enrique Ramón, quien diagnosticó al oficial fractura de brazo y pierna izquierda, mientras que la auxiliar fue trasladada sin diagnóstico preciso por la gravedad de su estado. Ambos fueron derivados de urgencia al Hospital Scaravelli de Tunuyán.

Minutos más tarde, el centro asistencial amplió la información médica: la joven presenta politraumatismo moderado y un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, por lo que quedó internada en observación. En tanto, el oficial sufrió politraumatismos graves y una fractura de fémur izquierdo desplazada, debiendo ingresar al quirófano y permaneciendo luego en estado crítico, con pronóstico reservado.

El Ayudante Fiscal de turno ordenó la confección del acta de procedimiento, la inspección ocular de la escena, la intervención de Policía Científica, el dosaje de alcohol al conductor y la identificación de la propietaria del animal. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán, que continuará investigando las responsabilidades en torno al equino suelto que ocasionó el siniestro.