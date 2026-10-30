Grave accidente en Tupungato: una niña de 5 años lucha por su vida tras chocar una moto contra un colectivo

Un grave accidente vial ocurrido en Tupungato dejó a una niña de apenas 5 años con lesiones que ponen en riesgo su vida. El siniestro se produjo este viernes, alrededor de las 12.45, cuando una motocicleta chocó contra la parte trasera de un colectivo de la línea Mitre.

El hecho ocurrió en Callejón Blanco, entre el barrio Progreso y calle Iriarte, y motivó la intervención de efectivos de la Subjefatura Vial Valle de Uco.

De acuerdo con la información policial, los vehículos involucrados fueron un colectivo de la empresa Mitre y una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos, en la que viajaban un hombre y una niña de 5 años.

Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras actuaciones policiales, ambos vehículos circulaban por Callejón Blanco en dirección de este a oeste.

En un momento, el conductor del colectivo detuvo la marcha al advertir la presencia de maquinaria que realizaba trabajos en la zona. Fue entonces cuando la motocicleta, que circulaba detrás del transporte público, impactó contra su parte posterior.

Como consecuencia de la colisión, la pequeña que viajaba como acompañante en la moto sufrió lesiones de gravedad.

La niña fue trasladada de urgencia al hospital local, donde ingresó con riesgo de vida, según precisaron las fuentes policiales.

Por disposición del ayudante fiscal en turno, el conductor del colectivo fue trasladado a la Comisaría 20 de Tupungato, en el marco de las actuaciones correspondientes.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.