Un grave accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde en Tupungato, donde un motociclista de 21 años resultó con heridas de extrema gravedad luego de colisionar contra la pluma de un camión que realizaba trabajos de mantenimiento para Edemsa.

El siniestro ocurrió sobre calle Urquiza, en inmediaciones de una cancha de pádel. Según la información policial, un camión Iveco se encontraba estacionado sobre el costado oeste de la calzada, orientado de norte a sur, mientras desarrollaba tareas de mantenimiento. El vehículo tenía las balizas encendidas y conos de señalización.

En ese contexto, una motocicleta Zanella de 110 cc que circulaba en la misma dirección intentó sobrepasar al camión. Durante la maniobra, el rodado de mayor porte movió su pluma y la moto terminó impactando contra esa estructura.

Como consecuencia del choque, el conductor perdió el dominio del vehículo y cayó violentamente sobre la calzada.

Tras el accidente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al joven y dispuso su traslado al Hospital Scaravelli. Allí, los profesionales médicos le diagnosticaron un traumatismo cerrado de abdomen y estallido hepático, lesiones que ponen en riesgo su vida.

Debido a la gravedad del cuadro, el motociclista quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

En el lugar trabajó personal de la Policía Vial del Valle de Uco, que intervino para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias del siniestro.