Grave accidente en Tunuyán: una joven de 17 años fue embestida por una camioneta

Una joven ciclista de 17 años resultó gravemente herida este jueves por la mañana tras ser embestida por una camioneta en la intersección de calles Pellegrini y Sáenz Peña, en Tunuyán. El hecho ocurrió alrededor de las 10:45 y fue constatado por efectivos de la Comisaría 15.

Según informaron fuentes policiales, la víctima circulaba en bicicleta cuando una camioneta Ford F-100 XLT, conducida por J.F.G.R., de 57 años, la impactó al girar hacia el norte por calle Sáenz Peña. Testigos aseguraron que el vehículo se desplazaba de Este a Oeste por Pellegrini al momento del siniestro.

Imagen ilustrativa.

La adolescente fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al Hospital Scaravelli, donde se le diagnosticó sangrado temporal bilateral de cráneo. Ante la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Central de Mendoza, donde permanece internada en estado reservado.

Por disposición de la Fiscalía de Tunuyán, se practicaron dosajes de alcoholemia a las partes involucradas, los cuales arrojaron resultado negativo (0.00 g/l) para el conductor del vehículo.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras la comunidad tunuyanina permanece en vilo por el delicado estado de salud de la joven.